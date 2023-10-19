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ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет

14:58
  • четверг
  • 19 октября 2023

МиГ-29, Су-25 и Ми-8

Вооруженные силы России за минувшие сутки сбили два самолета и один вертолет Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в Минобороны России, украинский истребитель МиГ-29 был сбит в районе Троицкого в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Штурмовик Су-25 уничтожили в районе города Днепропетровск, а вертолет Ми-8 - в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области.

Кроме того, российская система противовоздушной обороны (ПВО) унитожила 61 украинский дрон в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

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