ВС России за сутки сбили два украинских самолета и вертолет

МиГ-29, Су-25 и Ми-8

Вооруженные силы России за минувшие сутки сбили два самолета и один вертолет Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в Минобороны России, украинский истребитель МиГ-29 был сбит в районе Троицкого в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Штурмовик Су-25 уничтожили в районе города Днепропетровск, а вертолет Ми-8 - в районе населенного пункта Загрызово Харьковской области.

Кроме того, российская система противовоздушной обороны (ПВО) унитожила 61 украинский дрон в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"