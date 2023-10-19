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МЧС России доставило гумпомощь для палестинцев в Египет

15:20
  • четверг
  • 19 октября 2023

Спецборт прибыл в Эль-Ариш

Специальный борт Министерства чрезвычайных ситуаций России Ил-76 с грузом гуманитарной помощи для населения сектора Газа в четверг, 19 октября, прибыл в египетский Эль-Ариш.

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Воздушное судно приземлилось в ближайшем к границе с Палестиной аэропорту Египта.

После разгрузки гуманитарный груз передадут организации Красного Полумесяца Египта, а затем его направят в сектор Газа, сообщает ТАСС.

В Государственной думе России ранее обратились к ООН и парламентам других государств с призывом сделать все возможное для остановки кровопролития в Израиле и Палестине, прекращения эскалации насилия и предотвращения беспрецедентной гуманитарной катастрофы.

Президент США Джо Байден заявил, что американские власти планируют выделить сектору Газа и Западному берегу реки Иордан гуманитарную помощь в размере 100 млн долларов.

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