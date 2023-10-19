Кулеба: Украина рассчитывает получить F-16 в первой половине 2024 года

У Киева нет инфраструктуры для технического обслуживания истребителей

Украинские власти рассчитывают получить американские истребители F-16 уже в первой половине 2024 года. Об этом в интервью новостному телеканалу "1+1" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам дипломата, истребители F-16 появятся на территории Украины сразу после завершения обучения украинских пилотов и подготовки всей необходимой инфраструктуры для технического обслуживания этих самолетов.

"Оптимистичный сценарий появления F-16 в украинском небе – это первая половина следующего года", - заключил Кулеба, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Швеции Пол Юнсон назвал членство в НАТО условием предоставления ВСУ истребителей JAS 39 Gripen. Шведские власти поручили командованию ВС королевства проанализировать наиболее выгодные для Стокгольма варианты передачи Киеву боевых самолетов.

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