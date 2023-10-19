Путин велел передать часть полномочий кабмина ведомствам

Президент подписал соответствующий закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на оптимизацию работы федерального правительства. Документ опубликован в четверг, 19 октября.

В частности, типовой договор социального найма жилого помещения будет утверждаться не правительством, а Министерством строительства и ЖКХ России.

Полномочия по установлению порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения, которые прежде принадлежали правительству, отныне переданы Министерству здравоохранения, сообщает РИА Новости.

Ранее глава государства выразил надежду на то, что в диалоге парламента с правительством, как это было до сих пор, "будут всегда найдены развязки, приемлемые решения, которые, безусловно, должны пойти и пойдут на благо развития России".

Путин высоко оценивал работу кабмина в условиях беспрецедентного санкционного давления, который оперативно реагировал на внешние вызовы и предпринимал все необходимые меры для защиты граждан и экономики России.

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