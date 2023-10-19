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Кабмин Армении рассматривает все сценарии в отношении российских телеканалов

15:28
  • четверг
  • 19 октября 2023

В том числе и их отключение

Кабмин Армении рассматривает все возможные варианты действий в отношении российских телеканалов. В том числе и их отключение, заявил на брифинге министр высокотехнологической промышленности Роберт Хачатрян.

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По словам министра, соглашение, которое подписывало министерство с российскими телеканалами, предполагает некие шаги в случае выявления нарушений. Кабмин намерен эти шаги предпринять – какие именно, станет известно позже.

Ранее в правящей партии "Гражданский договор" заявили, что власти Армении обсуждают возможность отключения российских телеканалов. По словам депутатов, контент российского телевидения якобы является антиармянским и угрожает безопасности страны, передает ТАСС.

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