Кабмин Армении рассматривает все сценарии в отношении российских телеканалов

В том числе и их отключение

Кабмин Армении рассматривает все возможные варианты действий в отношении российских телеканалов. В том числе и их отключение, заявил на брифинге министр высокотехнологической промышленности Роберт Хачатрян.

По словам министра, соглашение, которое подписывало министерство с российскими телеканалами, предполагает некие шаги в случае выявления нарушений. Кабмин намерен эти шаги предпринять – какие именно, станет известно позже.

Ранее в правящей партии "Гражданский договор" заявили, что власти Армении обсуждают возможность отключения российских телеканалов. По словам депутатов, контент российского телевидения якобы является антиармянским и угрожает безопасности страны, передает ТАСС.

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