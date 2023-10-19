Мишустин заявил о развитии России вопреки внешнему давлению

Санкции не смогли сокрушить российскую экономику

Вопреки всем вызовам и давлению Россия продолжает развиваться. Такое заявление сделал в четверг, 19 октября, глава российского правительства Михаил Мишустин, принимая участие в работе Международного экспортного форума "Сделано в России – 2023".

Политик отметил, что значительный вклад в это развитие вносит расширение внутреннего производства. По данным Росстата, за восемь месяцев 2023 года рост в обрабатывающих отраслях превысил 6,5%.

Продолжается процесс перестройки экспорта — "определенный спад в этих условиях был просто неизбежен, но уже сейчас можно говорить о возникновении нового важного тренда", подчеркнул Мишустин.

При этом растут объемы торговли и перевозок с дружественными России государствами, цитирует премьер-министра пресс-служба кабмина.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что в структуре роста отечественной экономики 3% приходится на нефтегазовый сектор, а 43% остается за промышленным. Он также подчеркивал, что Россия успешно реализует все свои национальные цели развития.

Глава государства также указывал, что величие России заключается в укреплении ее суверенитета, основанном на самодостаточности в технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности.

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