Путин потребовал приструнить отправляющих таланты за границу дельцов от хоккея

Этот бизнес наносит стране очевидный ущерб

Президент России потребовал навести порядок в деятельности "дельцов от хоккея", которые еще в спортшколах отбирают талантливых ребят и отправляют за границу.

Владимир Путин попросил решить этот вопрос Федерацию хоккея и министерство спорта. Глава государства подчеркнул, что этот бизнес наносит стране очевидный ущерб. По словам Путина, должны быть определены правовые рамки и гарантии - как для государства, так и для участников всей этой деятельности.

Российский лидер отметил: пока мало что делается в этом плане. По словам президента, в этой сфере крутятся немаленькие деньги. Это бизнес – не всегда отрегулированный и не всегда благородный, приводит слова Путина РИА Новости.

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