ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин потребовал приструнить отправляющих таланты за границу дельцов от хоккея

15:53
  • четверг
  • 19 октября 2023

Этот бизнес наносит стране очевидный ущерб

Президент России потребовал навести порядок в деятельности "дельцов от хоккея", которые еще в спортшколах отбирают талантливых ребят и отправляют за границу.

Международная федерация хоккея продлила отстранение России
Польша задержала российского хоккеиста по обвинению в шпионаже

Владимир Путин попросил решить этот вопрос Федерацию хоккея и министерство спорта. Глава государства подчеркнул, что этот бизнес наносит стране очевидный ущерб. По словам Путина, должны быть определены правовые рамки и гарантии - как для государства, так и для участников всей этой деятельности.

Российский лидер отметил: пока мало что делается в этом плане. По словам президента, в этой сфере крутятся немаленькие деньги. Это бизнес – не всегда отрегулированный и не всегда благородный, приводит слова Путина РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Игроки юниорской сборной России
Игроки юниорской сборной России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.