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Кулеба выразил уверенность в регулярных поставках на Украину ракет ATACMS

16:14
  • четверг
  • 19 октября 2023

Вашингтон продолжит снабжать ВСУ

Украинские власти рассчитывают на регулярные поставки американских ракет дальнего действия ATACMS. Об этом в интервью новостному телеканалу "1+1" заявил глава Минобороны Украины Дмитрий Кулеба.

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"Будут. Это прямой результат договоренностей Владимира Зеленского и президента Байдена", - приводит РИА Новости ответ Кулебы на вопрос журналиста о том, будут ли американские власти на постоянной основе снабжать ВСУ дальнобойными ракетами ATACMS.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военнослужащие ВСУ получили от США ракеты дальнего действия ATACMS и начали активно применять эти вооружения в зоне СВО. В этот же день член Совета Федерации России от Запорожской области Дмитрий Рогозин подтвердил, что украинская армия обстреляла такими ракетами пригород Бердянска.

При этом председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что российские военные готовы к появлению ракет дальнего действия у военнослужащих ВСУ. По словам парламентария, на данный момент у ВС России есть все необходимые вооружения для нанесения упреждающих ударов по военным складам украинской армии.

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