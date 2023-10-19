Жертв становится все больше: хроники войны на Ближнем Востоке

Число погибших россиян возросло до 19

Хан-Юнис. Юг сектора Газа рядом с границей Египта. Который так и не открыл пункт пропуска для беженцев. То самое направление, куда Израиль призывал перемещаться палестинцев. Якобы здесь безопаснее, и есть шанс выжить. Но снаряды долетают и сюда. Эти тела в морге местной больницы - все, что осталось от двух семей. Погибли 11 человек - среди них подростки и младенцы.

Те, чьи тела сейчас лежат в морге Хан-Юниса, перебрались сюда в надежде спастись. Теперь Израиль направил предупреждения 24-м больницам Газы о немедленной эвакуации.

Израильские военные заявили, что нанесли удар по инфраструктуре в секторе Газа и убили террористов. Палестинцы утверждают, что атаки направлены против мирных жителей. В Дейр-аль-Балахе, это центр сектора Газы, с помощью тяжелой техники разбирают завалы. Под обломками мечети - 8 погибших. И еще 25 раненых в соседнем жилом доме.

Над северной частью Газы поднимаются клубы дыма. ЦАХАЛ продолжает методично наносить авиаудары. Спасателей в секторе Газа катастрофически не хватает. Поэтому люди сами вынуждены вытаскивать из-под завалов окровавленные тела близких.

А это уже Западный берег реки Иордан. Конфликт затронул и эту часть Палестины. Счет жертв столкновений с еврейскими поселенцами и израильскими военными пошел на десятки. Известно как минимум о 60 погибших.

Подконтрольная палестинской национальной администрации Рамалла. Только в четверг утром здесь убиты трое молодых палестинцев. Причина смерти - пулевые ранения. Сегодня хоронят погибших в результате ночных перестрелок.

По данным Минздрава Палестины, убиты уже более 3 с половиной тысяч человек, более 12 тысяч получили ранения. У Израиля - свое кладбище этой войны. Более 1400 погибших. В университете Тель-Авива - мрачная выставка.

Число погибших россиян возросло до 19. Семь человек числятся пропавшими без вести, еще двое - в плену. Всего заложников 203. Эта женщина до сих пор не может получить никакой информации о судьбе своей 85-летней бабушки. Она пропала после нападения на один из еврейских кибуцев.

Сирены воздушной тревоги сегодня вновь звучат в Тель-Авиве и на юге Израиля - в Ашдоде и Ашкелоне. Последний вновь начали обстреливать после почти суточной тишины. Аналогичная обстановка и в Нетивоте. Израильтяне вынуждены неделями отсиживаться в бомбоубежищах.

Противостояние продолжается и на северной границе Израиля с Ливаном. Рассматривается вариант возможной эвакуации населения с этих территорий.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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