Запад не понимает, как остановить палестино-израильский конфликт

Пока что ситуация только накаляется

Биньямин Нетаньяху практически каждый день встречает высоких гостей с Запада. Сегодня с визитом в Иерусалиме - Риши Сунак. Во время совместного выступления с коллегой из Великобритании Нетаньяху заявил, что "война будет долгой". А это значит, что Израиль остро нуждается в деньгах и обещаниях всесторонней поддержки.

Видимо, для того, чтобы усилить впечатление, Нетаньяху заявил, что ХАМАС ставит своей целью дестабилизацию ситуации на территории всего Ближнего Востока. Сунак произносит общие слова: "Мы хотим, чтобы вы победили". Но суммы не называет.

А вот Джо Байден, который сегодня вернулся из Израиля на родину, по информации СМИ, во время визита дал вполне конкретные обещания. Официально главный итог его поездки - согласование допуска гумпомощи в Газу. В телефонном разговоре с президентом Египта удалось договориться о поставках разными странами воды, продуктов, медикаментов, электрогенераторов через КПП в городе Рафах.

Из России уже отправлен борт МЧС с продовольственной помощью для жителей Газы. После разгрузки в египетском аэропорту груз направят в анклав.

"Авиацией МЧС России были доставлены продукты общим весом 27 тонн. Гуманитарная помощь будет передана представителям "Красного полумесяца" для доставки жителям сектора Газа", - сообщил замглавы МЧС Илья Денисов.

США выделят на поддержку пострадавшим от бомбежек палестинцам 100 млн долларов. А вот для Израиля, по данным CNN, американский президент сегодня может попросить у Конгресса беспрецедентную сумму - около 40 млрд. Еще 20 млрд долларов американский лидер якобы хотел бы направить на помощь Украине. Провести такой огромный пакет помощи через Палату представителей будет тяжело. Не все конгрессмены понимают смысл дальнейшей помощи Киеву, причем не только республиканцы, но и сторонники президента демократы.

Президенту во время обращения к нации придется рассказать, на чем будут экономить американцы. У Украины появился конкурент не только в вопросе финансовой поддержки. В Европе уже говорят о необходимости принять палестинских беженцев. А на это тоже нужны значительные средства. Хватит точно не всем.

Какие реальные шаги можно предпринять для того, чтобы урегулировать палестино-израильский конфликт, пока никто не может ответить. По всему миру не только политики, но и тысячи простых граждан требуют остановить кровопролитие. В Берлине накануне люди вышли на улицы, бросали в полицию камни, поджигали петарды, требовали прекратить бомбежки. Протесты прошли в Иордании.

За прекращение огня и военной помощи Израилю призывали люди, ворвавшиеся в одно из зданий на Капитолийском холме с плакатами. На одном из них надпись "Дайте Газе выжить".

Пока же ситуация только накаляется. И в значительной степени этому способствуют пугающие заявления с обеих сторон. Сегодня министр обороны Израиля, встречаясь с военнослужащими на границе с Газой, сказал, что грядущая военная кампания будет "жесткой".

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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