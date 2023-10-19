Глава Србиягаза назвал акциз на газ попыткой Запада наказать Россию

Страны Восточной Европы остались без дешевых энергоносителей

Введение Болгарией акциза на транзит природного газа из России является попыткой Запада "наказать" Москву из-за проведения военной спецоперации на территории Украины. Об этом в ходе брифинга заявил глава Србиягаза Душан Баятович.

По его словам, подобного рода ограничительные меры в отношении энергетического сектора России несут не только дискриминационный, но и политизированный характер.

"Здесь у нас есть две вещи: во-первых, это некое "наказание" России из-за Украины; во-вторых, это некое продвижение СПГ", - заявил Србиягаза, чьи слова приводит РИА Новости.

Он также добавил, что теперь такие традиционные потребители природного газа из России, как Сербия, Венгрия и Словения не смогут иметь доступ к дешевым энергоносителям.

Ранее глава компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что трубопроводные поставки природного газа в Китай в ближайшее время могут выйти на новый объем поставок – как минимум на уровень экспорта в страны Западной Европы.

13 октября Болгария установила акциз в размере десяти евро на каждый мегаватт-час транзита российского газа. При этом премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из России, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке.

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