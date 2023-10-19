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Глава Србиягаза назвал акциз на газ попыткой Запада наказать Россию

16:58
  • четверг
  • 19 октября 2023

Страны Восточной Европы остались без дешевых энергоносителей

Введение Болгарией акциза на транзит природного газа из России является попыткой Запада "наказать" Москву из-за проведения военной спецоперации на территории Украины. Об этом в ходе брифинга заявил глава Србиягаза Душан Баятович.  

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По его словам, подобного рода ограничительные меры в отношении энергетического сектора России несут не только дискриминационный, но и политизированный характер.

"Здесь у нас есть две вещи: во-первых, это некое "наказание" России из-за Украины; во-вторых, это некое продвижение СПГ", - заявил Србиягаза, чьи слова приводит РИА Новости.  

Он также добавил, что теперь такие традиционные потребители природного газа из России, как Сербия, Венгрия и Словения не смогут иметь доступ к дешевым энергоносителям.

Ранее глава компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что трубопроводные поставки природного газа в Китай в ближайшее время могут выйти на новый объем поставок – как минимум на уровень экспорта в страны Западной Европы.  

13 октября Болгария установила акциз в размере десяти евро на каждый мегаватт-час транзита российского газа. При этом премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из России, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке.

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