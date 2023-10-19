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В секторе Газа заявили о гибели главы сил безопасности анклава

17:26
  • четверг
  • 19 октября 2023

Никто не выжил

Командующий силами национальной безопасности сектора Газа погиб в результате удара ВВС Израиля. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МВД палестинского анклава Ияд аль-Бузум.

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"Мы оплакиваем погибшего Джихада Мхейсена, командующего национальной службой безопасности сектора Газа", - заявил аль-Бузум, чьи слова приводит РИА Новости.  

По словам чиновника, в результате нападения Армии обороны Израиля на частный дом командующего погибли все члены его семьи, включая женщин и детей.

Он также добавил, что при израильских ударах погиб Фуад Абу Бтейхан, который возглавлял на территории палестинского анклава управление границ и пограничных переходов.  

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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