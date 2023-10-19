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Армия Израиля получила от США партию бронированных джипов

17:58
  • четверг
  • 19 октября 2023

Техника передается ЦАХАЛ взамен поврежденных или утраченных машин

Американский военно-транспортный самолет доставил первую партию бронетехники для нужд Армии обороны Израиля, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление пресс-службы ЦАХАЛ.

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По данным ЦАХАЛ, поставка соответствует требованиям правительства Израиля и включает специализированные транспортные средства: бронированные машины скорой помощи, тактические грузовики и инженерное оборудование.  

Машины передаются ЦАХАЛ взамен поврежденных или утраченных во время эскалации палестино-израильского конфликта, уточнили в армейской пресс-службе.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выступает на стороне Иерусалима не только для защиты демократических ценностей, но и для достижения справедливости и поддержания мира на территории Ближнего Востока. При этом нынешний хозяин Белого дома направил палестинскому анклаву внеочередной пакет гуманитарной помощи в размере 100 млн долларов.  

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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