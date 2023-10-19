ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: производство одежды в Москве возросло втрое с начала года

18:15
  • четверг
  • 19 октября 2023

Выпуском занимаются более 250 компаний

В Москве с начала этого года в три раза увеличилось производство одежды. Об этом на своей странице в соцсети рассказал мэр Сергей Собянин.

На данный момент одежду, обувь и другие аксессуары в столице выпускают более 250 компаний. Для развития предприятий лёгкой промышленности городские власти создали комфортные условия.

Так, под масштабные инвестпроекты Москва предоставляет земельные участки. А статус промышленного комплекса даёт предпринимателям значительные налоговые льготы.

Кроме того, резиденты особой экономической зоны "Москва" на 10 лет освобождены от имущественного, транспортного и земельного налога, а ставка налога на прибыль для них - лишь 2%. Для удобства бизнесменов все льготы можно оформить на инвестиционном портале столицы.

 
Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Производство одежды
Производство одежды
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.