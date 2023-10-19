Собянин: производство одежды в Москве возросло втрое с начала года

Выпуском занимаются более 250 компаний
В Москве с начала этого года в три раза увеличилось производство одежды. Об этом на своей странице в соцсети рассказал мэр Сергей Собянин.
На данный момент одежду, обувь и другие аксессуары в столице выпускают более 250 компаний. Для развития предприятий лёгкой промышленности городские власти создали комфортные условия.
Так, под масштабные инвестпроекты Москва предоставляет земельные участки. А статус промышленного комплекса даёт предпринимателям значительные налоговые льготы.
Кроме того, резиденты особой экономической зоны "Москва" на 10 лет освобождены от имущественного, транспортного и земельного налога, а ставка налога на прибыль для них - лишь 2%. Для удобства бизнесменов все льготы можно оформить на инвестиционном портале столицы.