Собянин: производство одежды в Москве возросло втрое с начала года

Выпуском занимаются более 250 компаний

В Москве с начала этого года в три раза увеличилось производство одежды. Об этом на своей странице в соцсети рассказал мэр Сергей Собянин.

На данный момент одежду, обувь и другие аксессуары в столице выпускают более 250 компаний. Для развития предприятий лёгкой промышленности городские власти создали комфортные условия.

Так, под масштабные инвестпроекты Москва предоставляет земельные участки. А статус промышленного комплекса даёт предпринимателям значительные налоговые льготы.

Кроме того, резиденты особой экономической зоны "Москва" на 10 лет освобождены от имущественного, транспортного и земельного налога, а ставка налога на прибыль для них - лишь 2%. Для удобства бизнесменов все льготы можно оформить на инвестиционном портале столицы.

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