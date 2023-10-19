Су-27 предотвратили нарушение границы самолетами Британии над Черным морем

Истребителям удалось предотвратить нарушение государственной границы страны

Пара истребителей Су-27 ВКС России не допустили нарушения государственной границы страны двумя истребителями "Тайфун" и самолетом радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании над Черным морем, передает пресс-служба Минобороны России.

19 октября российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над Черным морем приближающиеся к госгранице России три воздушные цели. Для их опознавания и недопущения нарушения границы страны в воздух были подняты два истребителя Су-27.

"При приближении российских истребителей иностранные самолеты выполнили разворот от государственной границы России", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, истребители ВКС России предотвратили нарушение государственной границы страны. После выполнения боевой задачи истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

Ранее в Минобороны России сообщили, что МиГ-31 перехватил военный самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США над Норвежским морем. При этом нарушения государственной границы России не произошло.

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