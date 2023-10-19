ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Су-27 предотвратили нарушение границы самолетами Британии над Черным морем

18:37
  • четверг
  • 19 октября 2023

Истребителям удалось предотвратить нарушение государственной границы страны

Пара истребителей Су-27 ВКС России не допустили нарушения государственной границы страны двумя истребителями "Тайфун" и самолетом радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании над Черным морем, передает пресс-служба Минобороны России.

Минобороны: силы ПВО перехватили над Крымом две ракеты ВСУ комплекса С-200
МиГ-31 перехватил американский военный самолет над Норвежским морем

19 октября российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над Черным морем приближающиеся к госгранице России три воздушные цели. Для их опознавания и недопущения нарушения границы страны в воздух были подняты два истребителя Су-27.

"При приближении российских истребителей иностранные самолеты выполнили разворот от государственной границы России", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, истребители ВКС России предотвратили нарушение государственной границы страны. После выполнения боевой задачи истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.  

Ранее в Минобороны России сообщили, что МиГ-31 перехватил военный самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США над Норвежским морем. При этом нарушения государственной границы России не произошло. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Су-27
Су-27
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.