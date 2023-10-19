Новости спорта: Путин принял участие в форуме "Россия - спортивная держава"

Президент поставил задачу - к концу десятилетия привлечь к систематическим занятиям до 70% россиян

"Россия - спортивная держава" - это не только название форума в Перми, но и исторический факт. Владимир Путин напоминает: наша страна стояла у истоков олимпийского движения, участвовала в формировании его основополагающих принципов. Тех самых, которые сегодня - усилиями международных функционеров - попраны.

Путин: "Благодаря некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на игры - это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения, и что сами игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то отношения никакого не имеют, и в качестве грубой и по факту расистской, этнической дискриминации. Узнали также, услышали, что Олимпийская хартия якобы устарела и больше не имеет универсального характера. Некоторые чиновники от спорта просто присвоили себе право определять, на кого она распространяется, эта Олимпийская хартия, а на кого нет. Такие подходы противоречат самой природе спорта".

Несмотря на беспрецедентное внешнее давление, российский спорт остается открытым миру, отмечает президент. Москва будет взаимодействовать со всеми, кто уважает традиционные спортивные ценности.

Путин: "У нас есть все для организации многоэтапных, коммерчески привлекательных, открытых турниров с участием зарубежных спортсменов, клубов, команд. Большой потенциал видим и в развитии спортивного сотрудничества по линии СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Игры БРИКС уже стоят в нашем спортивном календаре: они пройдут в Казани в июне 2024 года. А в сентябре Москва и Екатеринбург примут Всемирные игры дружбы".

Пристальное внимание - всему новому и передовому, тому, что пользуется популярностью у молодежи.

Путин: "Свидетельство этому - именно наша идея проводить соревнования, которые объединяют в себе классические виды спорта и киберспорт. Этот беспрецедентный для спорта, но созвучный новой, цифровой эпохе инновационный формат мы назвали "Игры будущего", и стартуют они в Казани уже очень скоро – 23 февраля следующего года".

Как это будет, Владимиру Путину показывают после пленарной сессии. За право стать лучшими - одновременно в реальном и виртуальном пространстве - сразятся 260 команд из сотни стран. Отдельный сюрприз организаторы подготовили для зрителей и болельщиков.

Еще одна важная тема - развитие инфраструктуры. Сейчас в России более 350 тысяч спортивных объектов. И строительство продолжается: по видеосвязи президент открывает еще пять новых. Центр спортивной борьбы в Ульяновске, центр гимнастики в Тобольске, спортивно-оздоровительные комплексы в Брянске, Балабанове и Магадане.

Путин: "Люди давно ждали открытия этих объектов. У нас их достаточно, много открывается ежегодно, но пока недостаточно для всей страны в целом – для того, чтобы мы вышли на тот уровень, который мы заявили как необходимую планку для развития физической культуры и спорта. 70 процентов наших граждан должны заниматься физкультурой и спортом по всей стране".

Позже, на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, Путин говорит о недоработках. По его словам, 16 из 53-х олимпийских видов спорта не обеспечены своими тренировочными базами. Президент требует от правительства принять меры, чтобы все поручения выполнялись в срок.

Путин: "Спорт - один из государственных приоритетов. Отношение к нему должно быть соответствующим. Тем более что на поддержку и развитие спортивной сферы идут солидные средства. Расходы бюджетов всех уровней в 2022 году по отношению к предыдущему году выросли на 23 процента и составили 537 миллиардов рублей".

Пример успешной работы - российский хоккей. Владислав Третьяк рассказывает: когда он в 2006 году только занял пост главы федерации, в России было всего 145 катков. Сейчас их уже 800. Владимир Путин тем не менее обращает внимание на проблему, которая уже давно стоит очень остро: "Нам вместе со специалистами из Минспорта надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек еще из спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, что каждый человек делает свой выбор и мы не должны ему мешать, но ясно также и то, что это бизнес, причем бизнес не всегда отрегулированный и не всегда благородный".

Еще один серьезный вопрос: атлеты должны иметь возможность защищать свои интересы в спортивном арбитражном суде, который, по мнению президента, необходимо превратить в справедливую и авторитетную структуру.

Путин: "Прошу Министерство спорта, администрацию президента вместе сделать предложения о том, как сделать этот институт действенным, эффективным. Не будет честной конкуренции - и спорт не будет развиваться. Это касается и игровых видов спорта: забили гол, не забили, как забили, кто там рукой мяч задел, не задел. Послушайте, не будет этого. И в боксе то же самое, в борьбе, да где угодно. Честных спортивных соревнований не будет – все будет умирать".

При этом нельзя больше терпеть унижения, которым международные спортивные функционеры раз за разом подвергают российских спортсменов. Ирина Винер, наш прославленный тренер по художественной гимнастике, уверена: выход есть, и он - в создании альтернативы.

Винер: "В условиях внешнего санкционного давления и безапелляционного унижения нашей страны в международных различных федерациях необходимо создавать новые организации, которые будут не федерациями и не будут входить в международные федерации".

Путин: "Новые организационно-правовые формы в сфере спорта, конечно, на сегодняшний день в высшей степени востребованы. Потому что эти формы - всякие лиги, ассоциации, объединение клубов и так далее, они безусловно будут подрывать сложившуюся систему монополии международного чиновничества на международный спорт и на международное общение в сфере спорта. И они не смогут ничего противопоставить вот этому широкому общественному спортивному движению. Поэтому невозможно будет перекрыть все и вся. Они устроили монополию - то в сфере спортивной медицины, то в сфере организации различного уровня соревнований. А если мы пойдем по широкому пути демократизации спортивных контактов, то этому никто ничего не сможет противопоставить, потому что стремление людей к общению, особенно к общению в таком благородном виде деятельности, как спорт, невозможно будет поставить этому барьеров".

Эта работа уже ведется. В частности - в России создана международная лига по боксу и кикбоксингу. На организованные ею соревнования в Пермь приехали атлеты из 10 стран. Не только из дружественных - еще из Бельгии и Нидерландов. Президент встретился с российской сборной. Пожелал удачи и, конечно, победы.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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