На двигателях ПД-14 сейчас летают три самолета МС-21

В ходе поездки в Пермь президент России Владимир Путин встретился с генеральным конструктором "ОДК-Авиадвигатель" Александром Иноземцевым.

Как доложил доложил главе государства Иноземцев, на двигателях ПД-14 сейчас летают три самолета МС-21.

"Всего мы их сделали восемь штук, на будущий год у нас план 12 штук, потом 24, а дальше темпы такие, что глаза боятся - руки делают. Очень серьезно развивается", - отметил конструктор (цитата по РИА Новости).

По словам Иноземцева, в настоящее время стоит задача наращивать объемы производства.

Ранее госкорпорация "Ростех", куда входит конструкторское бюро, сообщила о первых испытаниях газогенератора авиадвигателя большой тяги ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"