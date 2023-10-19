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Армия Израиля нанесла авиаудар по лагерю палестинских беженцев

19:00
  • четверг
  • 19 октября 2023

Террористы ликвидированы

Военнослужащие Армии обороны Израиля нанесли авиаудар по лагерю палестинских беженцев "Нур-Шамс" на Западном берегу реки Иордан, передает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление пресс-службы ЦАХАЛ.

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"Самолет, принадлежащий израильской армии, нанес удар по отряду вооруженных террористов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вооруженные боевики угрожали безопасности военнослужащих ЦАХАЛ, которые проводили наземную операцию в лагере палестинских беженцев "Нур-Шамс". В результате высокоточного удара ВВС Израиля несколько террористов были ликвидированы.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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