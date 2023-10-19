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"Приказ поступит": глава Минобороны Израиля анонсировал штурм сектора Газа

19:35
  • четверг
  • 19 октября 2023

Военнослужащие ЦАХАЛ готовы войти на территорию палестинского анклава

Стоящие на границе сектора Газа военнослужащие ЦАХАЛ в ближайшее время могут получить приказ штурмовать палестинский анклав. Об этом в интервью изданию Times of Israel заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галлант.   

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На данный момент Армия обороны Израиля ограничивается воздушными ударами по территории сектора Газа, однако в скором времени ситуация может кардинально измениться, подчеркнул глава оборонного ведомства.

"Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри. Приказ поступит", - заключил Галлант, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что американский военно-транспортный самолет доставил первую партию бронетехники для нужд армии Израиля. Поставка соответствует требованиям израильского правительства и включает специализированные транспортные средства: бронированные машины скорой помощи, тактические грузовики и инженерное оборудование. 

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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