Жителям Москвы и регионов предложили стать участниками международного кинофестиваля "Мы"

Авторы российских и зарубежных короткометражных фильмов представят ленты, созданные после 1 января 2022 года

Москвичи и жители других российских регионов могут до 24 ноября включительно могут подать заявку на Международный молодежный кинофестиваль "Мы", где авторы российских и зарубежных короткометражных фильмов представят ленты, созданные после 1 января 2022 года, сообщили организаторы смотра.

Среди заявленных целей мероприятия - популяризация среди подростков и молодежи основных традиционных духовно-нравственных ценностей, продвижение короткометражных фильмов молодых региональных кинематографистов к широкой зрительской аудитории и развитие культурного обмена, взаимопонимания между народами.

Участников разделят на две возрастные категории: 12-17 и 18-35 лет. Победителей определят в номинациях "Лучший игровой короткометражный фильм", "Лучший документальный короткометражный фильм", "Лучшая актерская работа", "Лучшая операторская работа" и "Герой нашего времени".

При этом внеконкурсная программа "Мы вместе!" примет российские и зарубежные документальные фильмы о людях с ограниченными возможностями и/или созданные при непосредственном их участии.

Торжественная церемония закрытия кинофестиваля и награждение победителей состоится 24 декабря 2023 года в прямом эфире из Белого зала Центрального Дома кинематографистов России.

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