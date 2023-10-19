Гутерреш призвал к двухнедельному перемирию между Израилем и Газой

Страны Запада должны содействовать мирному урегулированию конфликта

Всемирная организация призывает к установлению двухнедельного гуманитарного перемирия в конфликтной ситуации между Израилем и сектором Газа. Об этом в ходе брифинга заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня приблизительно на две недели", - заявил Гутерреш, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, страны Запада должны предпринять решительные шаги для доставки гуманитарной и продовольственной помощи на территорию палестинского анклава.

Ранее президент США Джо Байден направил сектору Газа и Западному берегу реки Иордан внеочередной пакет гуманитарной помощи в размере 100 млн долларов. При этом американский лидер подчеркнул, что денежные средства пойдут на помощь одному миллиону палестинских граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий на территории Ближнего Востока.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"