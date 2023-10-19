Израиль запланировал "невиданную по свирепости" операцию в Газе

Израильская армия уничтожит инфраструктуру ХАМАС

Наземная операция ЦАХАЛ на территории палестинского анклава будет отличаться "невиданной свирепостью", передает информагентство Reuters со ссылкой на анонимный источник из Армии обороны Израиля.

"Операция под кодовым названием "Железные мечи" будет отличаться невиданной ранее свирепостью", - заявил собеседник агентства, чьи слова приводит РИА Новости.

По данным агентства, в ходе возможной спецоперации армия Израиля планирует не только уничтожить объекты критической и военной инфраструктуры анклава, но и оттеснить большую часть жителей газы к государственной границе Египта.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что стоящие на границе сектора Газа военнослужащие ЦАХАЛ в ближайшее время могут получить приказ штурмовать палестинский анклав.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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