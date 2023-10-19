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Израиль запланировал "невиданную по свирепости" операцию в Газе

20:50
  • четверг
  • 19 октября 2023

Израильская армия уничтожит инфраструктуру ХАМАС

Наземная операция ЦАХАЛ на территории палестинского анклава будет отличаться "невиданной свирепостью", передает информагентство Reuters со ссылкой на анонимный источник из Армии обороны Израиля.

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"Операция под кодовым названием "Железные мечи" будет отличаться невиданной ранее свирепостью", - заявил собеседник агентства, чьи слова приводит РИА Новости.

По данным агентства, в ходе возможной спецоперации армия Израиля планирует не только уничтожить объекты критической и военной инфраструктуры анклава, но и оттеснить большую часть жителей газы к государственной границе Египта.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что стоящие на границе сектора Газа военнослужащие ЦАХАЛ в ближайшее время могут получить приказ штурмовать палестинский анклав.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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