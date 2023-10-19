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Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства за отказ от участия в СВО

21:40
  • четверг
  • 19 октября 2023

Они должны исполнить свой воинский долг

Мигранты могут лишиться российского гражданства в случае отказа от участия в военной спецоперации на территории Украины. Об этом в ходе выступления на военно-научной конференции Клуба военачальников России заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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По его мнению, получивших гражданство России мигрантов необходимо отправлять в зону военной спецоперации.

"Если ты не готов, будучи российским гражданином, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства", - заявил Бастрыкин, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Ранее председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные россияне покинут зону боевых действий после окончания военной спецоперации. По словам парламентария, на данный момент вопрос о ротации военнослужащих не стоит.

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