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Армия Израиля получила "зеленый свет" на штурм сектора Газа

22:04
  • четверг
  • 19 октября 2023

Первый и последний приоритет - уничтожение ХАМАС

Военнослужащие ЦАХАЛ получили "зеленый свет" на штурм палестинского анклава – сектора Газа. Об этом в интервью новостному телеканалу ABC заявил министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат.

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По словам чиновника, власти приказали военным Армии обороны Израиля уничтожить радикальное движение ХАМАС.

"Армии был дан зеленый свет", - приводит ТАСС ответ Барката на вопрос журналиста о том, когда именно начнется наземная спецоперация ЦАХАЛ на территории анклава.  

При этом министр подчеркнул, что устранение ХАМАС как политической силы – главный приоритет правительства Израиля. По его словам, подземные катакомбы террористов радикального движения уже в ближайшее время превратятся в "крупнейшее в мире кладбище".   

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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