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В ХАМАС заявили о готовности к продолжительным боевым действиям

22:22
  • четверг
  • 19 октября 2023

Боевики не планируют сдаваться

Военнослужащие боевого крыла ХАМАС готовы к длительному конфликту против Армии обороны Израиля. Об этом заявил официальный представитель палестинского движения Абу Обейда.  

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"Мы готовы к продолжительным боям", - заявил Обейда, чьи слова приводит информагентство РИА Новости.

Ранее министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат заявил, что военнослужащие ЦАХАЛ получили "зеленый свет" на штурм палестинского анклава – сектора Газа. Устранение радикального движения ХАМАС как политической силы является главным приоритетом израильского правительства.   

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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