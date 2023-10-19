ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американский эсминец перехватил три ракеты, запущенные из Йемена

22:47
  • четверг
  • 19 октября 2023

Ситуация на Ближнем Востоке становится все напряженнее

Эсминец ВМС США перехватил три ракеты и несколько беспилотников, которые были выпущены йеменскими хуситами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона.

В ведомстве считают, что целями удара были объекты в Израиле.

Ранее в четверг сообщалось, что военнослужащие ЦАХАЛ получили "зеленый свет" на штурм сектора Газа.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция, в результате которой в плену оказались несколько сотен человек. В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Эсминец ВМС США
Эсминец ВМС США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.