Американский эсминец перехватил три ракеты, запущенные из Йемена

Ситуация на Ближнем Востоке становится все напряженнее

Эсминец ВМС США перехватил три ракеты и несколько беспилотников, которые были выпущены йеменскими хуситами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона.

В ведомстве считают, что целями удара были объекты в Израиле.

Ранее в четверг сообщалось, что военнослужащие ЦАХАЛ получили "зеленый свет" на штурм сектора Газа.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция, в результате которой в плену оказались несколько сотен человек. В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"