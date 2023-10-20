Минобороны показало работу российских летчиков в зоне СВО

Они наносят удары по укреплённым позициям неонацистов

Новые кадры работы российских летчиков в зоне СВО опубликовало Министерство обороны.

На донецком направлении экипажи штурмовиков Су-25 нанесли сокрушительные удары по укреплённым позициям и местам скопления техники и живой силы неонацистов.

Пилоты обеспечивают поддержку нашим наземным подразделениям на передовой. Они работают парами на малых высотах, после выпуска снарядов и поражения целей лётчики выполняют противоракетный манёвр, отстреливают тепловые ловушки и возвращаются на аэродром базирования для подготовки к новым боевым вылетам.

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