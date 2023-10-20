Названы имена новых героев спецоперации

Отличились сержант Вадим Маринчук и старший мичман Иван Замонский

Новые примеры мужества наших военных, участвующих в спецоперации по защите жителей Донбасса.

Отделение под командованием сержанта Вадима Маринчука сопровождало колонну, которая доставляет грузы для наших бойцов на передовой. На пути российские военные попали в засаду украинских диверсантов. Вадим оперативно организовал оборону, вместе с сослуживцами дал бой неонацистам и вынудил их с большими потерями отступить.

Расчёт под командованием старшего мичмана Ивана Замонского обеспечивал бесперебойную связь между российскими формированиями. В результате ударов с позиций украинских радикалов из строя была выведена радиорелейная станция. Оценив обстановку, Иван под плотным огнём противника оперативно восстановил работу линии связи, что позволило командованию координировать работу наших бойцов - и в итоге отразить атаку ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"