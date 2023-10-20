МО показало перевооружение соединения РВСН на ракетный комплекс "Авангард"

Личный состав прошёл необходимую подготовку

В Оренбургской области в соединении РВСН принимают на вооружение новейший гиперзвуковой комплекс "Авангард".

Министерство обороны опубликовало кадры сложнейших маневров специального погрузочного агрегата, с помощью которого межконтинентальную ракету поместили в шахту.

Перед этим личный состав прошёл необходимую подготовку и уже заступил на дежурство. Усиление "Авангардами" серьезно повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны.

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