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МО показало перевооружение соединения РВСН на ракетный комплекс "Авангард"

08:24
  • пятница
  • 20 октября 2023

Личный состав прошёл необходимую подготовку

В Оренбургской области в соединении РВСН принимают на вооружение новейший гиперзвуковой комплекс "Авангард".

Министерство обороны опубликовало кадры сложнейших маневров специального погрузочного агрегата, с помощью которого межконтинентальную ракету поместили в шахту.

Перед этим личный состав прошёл необходимую подготовку и уже заступил на дежурство. Усиление "Авангардами" серьезно повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны.

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Ракетный комплекс "Авангард"
Ракетный комплекс "Авангард"
Ракетный комплекс "Авангард"
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