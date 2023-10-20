Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону

Глава государства побеседовал с представителями высшего руководства Минобороны

Владимир Путин посетил штаб Вооружённых сил в Ростове-на-Дону, где принимают оперативные решения по специальной военной операции.

Об обстановке в зоне боевых действий и продвижении наших войск поздним вечером президенту доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Глава государства, как уточнили в пресс-службе Кремля, побеседовал также и с другими представителями высшего руководства Минобороны.

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