ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону

07:59
  • пятница
  • 20 октября 2023

Глава государства побеседовал с представителями высшего руководства Минобороны

Владимир Путин посетил штаб Вооружённых сил в Ростове-на-Дону, где принимают оперативные решения по специальной военной операции.

Об обстановке в зоне боевых действий и продвижении наших войск поздним вечером президенту доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Глава государства, как уточнили в пресс-службе Кремля, побеседовал также и с другими представителями высшего руководства Минобороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Валерий Герасимов
Владимир Путин и Валерий Герасимов
Владимир Путин и Валерий Герасимов
Владимир Путин и Валерий Герасимов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.