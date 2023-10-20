США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне

Россия дератифицировала договор по ядерным испытаниям

Соединенные Штаты проводили испытания на ядерном полигоне в Неваде на пике противоречий с Москвой в ядерной области — непосредственно после принятия в России закона об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Как заявил обозреватель Bloomberg Джонатан Тирон, это произошло "всего через несколько часов" после того, как Государственная дума приняла закон о дератификации ДВЗЯИ.

По мнению журналиста, подобные шаги Вашингтона "могут быть неверно истолкованы и привести к дальнейшей эскалации" и "новой гонке вооружений между ядерными державами".

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что США "возомнили себя гегемонами, сторонниками однополярного мира", однако одобрение Госдумой соответствующего законопроекта — "звоночек для них, а затем колокол по ним будет звонить".

При этом американские власти, по утверждению спикер нижней палаты российского парламента, через своего представителя в ООН пытались давить на депутатов Госдумы с тем, чтобы они не принимали законопроект о дератификации ДВЗЯИ.

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