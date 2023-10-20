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США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне

08:18
  • пятница
  • 20 октября 2023

Россия дератифицировала договор по ядерным испытаниям

Соединенные Штаты проводили испытания на ядерном полигоне в Неваде на пике противоречий с Москвой в ядерной области — непосредственно после принятия в России закона об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Как заявил обозреватель Bloomberg Джонатан Тирон, это произошло "всего через несколько часов" после того, как Государственная дума приняла закон о дератификации ДВЗЯИ.

По мнению журналиста, подобные шаги Вашингтона "могут быть неверно истолкованы и привести к дальнейшей эскалации" и "новой гонке вооружений между ядерными державами".

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что США "возомнили себя гегемонами, сторонниками однополярного мира", однако одобрение Госдумой соответствующего законопроекта — "звоночек для них, а затем колокол по ним будет звонить".

При этом американские власти, по утверждению спикер нижней палаты российского парламента, через своего представителя в ООН пытались давить на депутатов Госдумы с тем, чтобы они не принимали законопроект о дератификации ДВЗЯИ.

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