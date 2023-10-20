Ким Чен Ын и Лавров обсудили реагирование на сложную обстановку в мире

Россия и КНДР расширяют взаимодействие

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили "инициативное реагирование" на сложную региональную и международную обстановку. Российский дипломат находится с визитом в Пхеньяне.

Как отмечают северокорейские средства массовой информации, Ким Чен Ын и Лавров "сошлись во мнении относительно представляющих взаимный интерес важнейших вопросов".

Это касается также инициативного реагирования на сложную региональную и международную обстановку на основе прочного политического и стратегического взаимного доверия.

Кроме того, политики договорились о планомерном расширении общими усилиями двусторонних связей во всех направлениях, сообщает ТАСС.

Этому предшествовало заявление Лаврова о том, что отношения России и Северной Кореи после сентябрьской встречи лидеров двух стран вышли на качественно новый, стратегический уровень.

При этом российский дипломат передал Ким Чен Ыну наилучшие пожелания от Владимира Путина, а также рассказал, что президент России подтверждает намерение выполнить все договоренности — работа в этом направлении уже стартовала.

При этом лидер КНДР неоднократно высказывался в поддержку российской спецоперации на Украине, критикуя санкционную политику Запада и высказывая убежденность в победе России над общим врагом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"