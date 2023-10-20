ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский "Бук" сбил Ми-8 ВСУ под Харьковом

08:24
  • пятница
  • 20 октября 2023

ВКС также отогнали от российской границы три самолета НАТО

Украинский Ми-8 сбит на купянском направлении. Как сообщили в пресс-центре группировки российских войск "Запад", вертолет был уничтожен в районе Загрызово Харьковской области.

ПВО сбила воздушную цель на подлете к Ростовской области
Минобороны: силы ПВО перехватили над Крымом две ракеты ВСУ комплекса С-200

По словам начальника пресс-центра Сергея Зыбинского, успешно отработал расчет самоходной установки зенитного ракетного комплекса "Бук".

Работали силы противовоздушной обороны и над акваторией Черного моря. Экипаж российского истребителя Су-27 отогнал от российской границы самолет радиотехнической разведки RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании. Нарушения госграницы России не допущено, сообщили в Минобороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вертолет Ми-8 ВВС Украины
Вертолет Ми-8 ВВС Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.