ВКС также отогнали от российской границы три самолета НАТО

Украинский Ми-8 сбит на купянском направлении. Как сообщили в пресс-центре группировки российских войск "Запад", вертолет был уничтожен в районе Загрызово Харьковской области.

По словам начальника пресс-центра Сергея Зыбинского, успешно отработал расчет самоходной установки зенитного ракетного комплекса "Бук".

Работали силы противовоздушной обороны и над акваторией Черного моря. Экипаж российского истребителя Су-27 отогнал от российской границы самолет радиотехнической разведки RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании. Нарушения госграницы России не допущено, сообщили в Минобороны.

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