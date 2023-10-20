Израиль начал эвакуацию жителей городов на границе с Ливаном

Территория обстреливается боевиками "Хезболлы"

Израиль активировал план по эвакуации жителей города Кирьят-Шмона на границе с Ливаном. План одобрен израильским министром обороны Йоавом Галлантом.

Как сообщила Армия обороны Израиля, горожан перевезут в гостиницы. Проживание в них финансируется израильским государством. Управлять исполнением плана будут местные власти под контролем министерства туризма и минобороны, приводит сообщение ЦАХАЛ РИА Новости.

Очередной обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября беспрецедентной по масштабу ракетной атакой из сектора Газа. Также территория Израиля неоднократно обстреливалась действующей в Ливане группировкой "Хезболла". По последним данным израильского минздрава, погибли более 1300 человек. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, 1524 из них – дети.

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