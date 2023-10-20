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Посольство России: США 15 лет ведут охоту за россиянами в других странах

09:02
  • пятница
  • 20 октября 2023

При этом в американских тюрьмах россиян содержат в нечеловеческих условиях

Соединенные Штаты на протяжении 15 лет ведут настоящую охоту за российскими гражданами в третьих государствах, а количество инцидентов такого рода превысило 60. Соответствующее заявление в пятницу, 20 октября, сделало российское посольство в Вашингтоне.

В дипмиссии прокомментировали заявление пресс-секретаря Госдепартамента Мэттью Миллера о небезопасности поездок в Россию.

Российские дипломаты указали, что именно в США после ареста и экстрадиции наши соотечественники сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американского правосудия, а в самой стране их ожидают "нечеловеческие условия тюремного содержания и отказы в предоставлении медицинской помощи", сообщает ТАСС.

Ранее россиянин Виктор Бут провел в заключении в Соединенных Штатах почти 15 лет. В 2022 году его обменяли на осужденную в России американку Бриттни Грайнер и вернули на родину, а в сентябре 2023 года Бут стал депутатом заксобрания Ульяновской области.

Летом 2022 года России удалось добиться возвращения домой Константина Ярошенко, который провел 12 лет в американской тюрьме по сфабрикованному обвинению, причем задержали россиянина по запросу США в другой стране, а затем экстрадировали.

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