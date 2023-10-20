Bloomberg: Израиль меняет планы по наземной операции под давлением США

В страну уже наведались глава Пентагона и президент Соединенных Штатов

Израиль вносит изменения в свои планы по проведению наземной операции под давлением Соединенных Штатов, утверждают осведомленные источники.

По словам собеседников Bloomberg, роль и влияние Вашингтона в этом конфликте "глубже и сильнее", нежели прежде. В итоге израильская операция может начаться позже и занять более продолжительное время.

Данные изменения, по утверждению источников, сопряжены, в числе прочего, со стремлением "ограничить число потенциальных жертв" среди мирного населения сектора Газа.

Ранее издание El Pais отмечало, что президент США Джо Байден планировал свою поездку в Израиль как попытку посредничества на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить эскалацию конфликта, однако не преуспел в этом — отныне политика будут отождествлять с военной кампанией, которую еврейское государство готовится начать в секторе Газа.

При этом российские власти неоднократно указывали на просчеты американской политики на Ближнем Востоке, в которой Соединенные Штаты стремились лишь реализовать собственные геополитические интересы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"