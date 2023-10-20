Украинские радикалы несут большие потери на донецком участке

ВС России продвигаются в районе Новомихайловки

В зоне СВО российские войска отразили 11 атак неонацистов на купянском направлении. Ликвидированы 70 боевиков, танк, бронетранспортёры и беспилотники. На донецком участке киевские радикалы также несут большие потери. Наши штурмовые группы продвигаются на западных окраинах Марьинки и в районе Новомихайловки. Идут бои у железной дороги. А в Харьковской области расчёт зенитно-ракетного комплекса "Бук" сбил украинский вертолёт Ми-8.

Короткий разбег и сразу взлёт. Истребители Су-25 ВКС России взмывают в небо, но на подлёте к цели спускаются на предельно низкую высоту. По укреплениям и боевой технике противника наносят удар авиационными ракетами. Предугадать такую стремительную атаку боевики не в состоянии.

Южная группировка войск на ореховском направлении Запорожской области демонстрирует прицельное попадание. После точной наводки одним ударом противотанковой ракетой бронированному многоцелевому транспортёру ВСУ в прямом смысле слова сносит башню. В Харьковской области в районе Берестового российским артиллеристам удаётся забрасывать снаряды прямо в окопы.

Такая прицельная стрельба была бы невозможна без средств связи, наведения, а также опытных специалистов. Кстати, именно сегодня военные связисты отмечают свой профессиональный праздник. За время проведения специальной военной операции более 2 тысяч специалистов войск связи отмечены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

Борьба на радиочастотах. Тот, кто первый получает информацию, зачастую и выходит победителем, рассказывают связисты. Поэтому, чтобы ещё увеличить дальность передачи радиосигнала, они поднимают ретрансляторы в небо на квадрокоптерах. При этом военнослужащие войск связи работают даже при миномётных и артиллерийских обстрелах. В такие моменты важность бесперебойной связи возрастает в разы. И лишь благодаря мужеству и самоотверженности бойцов зачастую удаётся быстро и с минимальными потерями подавить противника.

Между собой военные называют подразделения связи нервом Вооружённых сил. Они соединяют между собой боевые расчёты. Поэтому от их работы во многом зависит успех выполнения поставленной командованием задачи.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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