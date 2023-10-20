В секторе Газе разрушена древняя православная церковь

Ситуация в регионе накаляется

Информация о ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Этой ночью был нанесён ракетный удар по зданию греческой православной церкви в секторе Газа. Там все последние дни укрывались мирные жители. По данным СМИ, количество жертв может исчисляться сотнями. Идёт разбор завалов. Напряжённость растёт и на границе с Ливаном. Армия Израиля заявила, что поразила целый ряд военных целей движения "Хезболла".

Сегодня с карты сектора Газа исчезла православная церковь Святого Порфирия. Её построили в V веке нашей эры. Ракета упала перед входом, сильные повреждения были нанесены зданиям монастыря, окружавшим один из древнейших храмов мира. На момент удара там могли находиться до 400 монахов и десятки мирных жителей - они хотели найти там убежище.

В городе Деир-аль-Балах сотни мужчин ежедневно проводят по несколько часов в длинных очередях. В их домах нет ничего, что могло бы обеспечить нормальное существование. Всё приходится приносить. Воду, например, поднимают на крыши в огромных бутылках.

Жители северных городов Газы бегут на юг, к побережью. Но и там не безопасно, как становится понятно уже на месте. Женщины, дети спят в палатках - фактически на земле, расстелив поверх тонкие пледы. Из еды на весь день - банка тунца и кусок хлеба.

По территории Израиля ХАМАС продолжает наносить удары. Ракеты были сбиты над городами Дан, Ха-Шфела, Ашкелон, Сдерот. К эвакуации из-за постоянных обстрелов готовят жителей Кирьят-Шмона. Он расположен прямо у границы с Ливаном. А в кибуце Нир-Оз, где 25 человек погибли в ходе атаки, устроенной 7 октября ХАМАСом, надеются вновь увидеть своих родственников: 80 жителей числятся пропавшими без вести. Чашки, висящие прямо во дворе для семейного застолья. Вещи, собранные для стирки. Еда, подготовленная детям в школу. Здесь многое напоминает о прежней жизни. Бойцы палестинского движения взрывали двери и проникали внутрь домов.

Ситуация в регионе только накаляется. На границе с Ливаном в ответ на обстрел противотанковыми ракетами со стороны "Хезболлы" ЦАХАЛ нанёс удары по наблюдательным пунктам ливанской группировки. Не способствуют урегулированию ситуации и заявления с обеих сторон. Обращение пресс-секретаря ХАМАС публикуют арабские телеканалы: "Мы готовы к продолжительному бою с этим оккупантом".

А министр обороны Израиля накануне во время встречи с военными пообещал, что скоро они увидят Газу своими глазами. Он также заявил, что эта кампания будет очень "жёсткой".

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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