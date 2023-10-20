Захарова отреагировала на слова Байдена о "разумных инвестициях" в Украину

Никаких призывов к скорейшему миру на Ближнем Востоке из Вашингтона не звучит

США долго обманывали мир, прикрываясь борьбой за свободу и демократию. Так официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала заявления Джо Байдена. В телеобращении к нации президент США назвал помощь Украине и Израилю "разумной инвестицией", которая будет приносить дивиденды будущим поколениям. Никаких демократических ценностей, только холодный расчёт - но, как утверждают американские СМИ, не в пользу Киева. Журналисты выяснили, что США намерены передать Израилю сотни снарядов, которые предназначались Украине.

Обращение Джо Байдена к нации американские СМИ анонсировали как своеобразный голос истины для народа в тёмные времена. Впрочем, пока тучи сгущаются над администрацией действующего президента, рейтинг лидера США падает. Потому его речь полна пафосных эпитетов с призывами сплотиться перед общим врагом. Нарратив один.

"Американское лидерство удерживает мир в состоянии стабильности. Наши ценности важны не только для нас. Мы не можем рисковать этим. Мы не можем оставить Украину, как и не можем повернуться спиной к Израилю. Вот почему завтра я направляю в Конгресс срочную бюджетную заявку. Мы должны выделить финансовые средства для поддержки наших важнейших партнеров, включая Израиль и Украину. Это важнейшие инвестиции, которые в течение будущих поколений принесут свои дивиденды американцам. Мы не можем закрывать глаза на то, что делают ХАМАС и Путин. Мы - Соединенные Штаты Америки. И нет ничего, что нам не по силам", - заявил Байден.

60 миллиардов долларов для Украины и 14 для Израиля - окончательный чек, который должен будет согласовать Конгресс. Информацию со ссылкой на свои источники сообщает агентство Reuters. Приходится и срочно нивелировать потоки военной помощи между двумя странами:

"Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые несколько месяцев назад предназначались для Украины, из экстренных запасов США. Официальные лица США предположили, что перенаправление снарядов из Украины в Израиль не окажет немедленного влияния на способность Украины бороться с российскими войсками".

Никаких призывов к скорейшему миру на Ближнем Востоке из Вашингтона тоже не звучит. В ООН США вновь наложили вето - в этот раз на резолюцию о прекращении огня между Израилем и сектором Газа, предложенную Бразилией. В госдепе давят на то, что еврейское государство действует в рамках международного права и защищается. От предложений инициировать международное расследованию по факту ударов по больнице Аль-Ахли в Газе - там отказались.

Байден убедил власти Израиля сменить планы наземного вторжения в сектор Газа на "нечто иное", сообщает Bloomberg. США опасаются потерь среди гражданского населения и открытия "Хезболлой" второго фронта, что может "воспламенить" весь Ближний Восток и втянуть Штаты в конфликт. Дешёвый способ сдержать Россию. Получение дивидендов на крови.

"Раньше они называли это "борьбой за свободу и демократию". Теперь оказывается, это просто расчёт. Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями. Войны традиционно представляли для США "разумную инвестицию". Так как проходили не на американской территории, а чужие издержки их не волновали. Как говорится, ничего личного, просто бизнес", - отметила Мария Захарова.

Несмотря на запреты и угрозы уголовного преследования, Европу снова захлестнула волна митингов.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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