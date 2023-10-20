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Сотни людей пришли выразить поддержку Лаврову в КНДР

11:50
  • пятница
  • 20 октября 2023

В Пхеньяне у российского министра - насыщенная программа

Укрепление дружественных отношений России и КНДР, развитие экономических связей и "сверка часов" в международной повестке. Сергей Лавров завершил официальный визит в Пхеньян. На встрече с Ким Чен Ыном и другими первыми лицами страны обсудили важнейшие двусторонние вопросы и совместное реагирование на действия США в регионе.
Ким Чен Ын и Лавров обсудили реагирование на сложную обстановку в мире

Спустя месяц после поездки Ким Чен Ына в Россию и переговоров с Владимиром Путиным, которые в Северной Корее называют не иначе как историческими, в Пхеньян прибыл Сергей Лавров - обсудить все детали принятых лидерами решений и подготовить ответный визит президента в КНДР. Встреча на высшем уровне продлилась чуть более часа. За это время сверили часы и подтвердили: отношения Москвы и Пхеньяна вышли на новый уровень.

"Сейчас, после нашей встречи с президентом Путиным в России в сентябре этого года, дружба между нашими странами крепнет. Наши люди уделяют большое внимание отношениям между нашими государствами. Очень приятно в такой атмосфере встречаться с вами, товарищ министр", - заявил Ким Чен Ын.

"Президент Путин просил свои самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить всё, о чем вы с ним договорились. Соответствующая работа уже началась. С товарищем министром Цой Сон Хи провел подробные, конкретные переговоры по всем вопросам двустороннего взаимодействия в развитие договоренностей с президентом России Путиным и по вопросам региональной и международной повестки дня", - отметил Лавров.

Визит Лаврова в КНДР приурочен к памятной дате - 75-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. За 2 дня, которые отвели на поездку, нужно успеть многое.

С главой северокорейского МИДа обсудили все аспекты двустороннего взаимодействия, углубление сотрудничества в области экономики, науки и техники. Обстановка в мире сложная. Обострению ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе способствуют США и их возросшая военная активность на Корейском полуострове.

"Линия Вашингтона на перенос сюда своей стратегической инфраструктуры, включая ядерные аспекты. Этой неконструктивной линии, опасной линии мы противопоставляем курс на обеспечение здесь деэскалации и недопустимости нагнетания напряжённости", - заявил Лавров.

В насыщенной программе российского министра - посещение сразу нескольких знаковых мест Северной Кореи. Лавров возложил цветы к памятнику "отцам нации" - Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, а также обелиску, посвящённому воинам Красной Армии. В августе 45-го - они освободили страну от японской оккупации.

У здания нашего посольства глава МИДа почтил память дипломата Андрея Карлова, погибшего в Турции от рук террориста 7 лет назад. Своеобразный итог поездки - то, как Лаврова провожали в аэропорту. Сотни людей в национальных костюмах, с корейскими и российскими флагами и словами поддержки в адрес Москвы пришли поприветствовать нашу делегацию. Уже в ноябре в Пхеньяне пройдёт новая встреча представителей наших стран. А главу северокорейского МИДа ждут с визитом в Москве.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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Сергей Лавров и Ким Чен Ын
Сергей Лавров
Сергей Лавров
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Сергей Лавров в КНДР
Сергей Лавров в КНДР
Сергей Лавров и Цой Сон Хи
Сергей Лавров и Цой Сон Хи
Переговоры Сергея Лаврова и Цой Сон Хи
Переговоры Сергея Лаврова и Цой Сон Хи
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