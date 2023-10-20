Слуцкий предложил создать государственный фонд поддержки талантливой молодежи

Политик встретился с победителями школьных олимпиад

Создать государственный фонд поддержки талантливой молодежи - с таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Накануне, во всероссийский день лицеиста, политик встретился с победителями школьных олимпиад.

За круглым столом обсудили самые актуальные вопросы в сфере образования. В том числе зашла речь о поддержке одаренных учеников. По мнению Слуцкого, сейчас помощь таким детям разнится от региона к региону. При этом в ряде субъектов ученики лишены возможности принимать участие в региональных и федеральных мероприятиях из-за отсутствия финансирования.

Именно поэтому ЛДПР предложила разработать обязательный для всех регионов базовый пакет мер поддержки талантливых ребят. Руководитель фракции также пообещал учесть все пожелания школьников, прозвучавшие во время встречи.

"Нам интересно напитаться этими соображениями для дальнейшей нашей работы и действительно постараться выработать в ближайшие годы единый подход для всех регионов, для всей страны, к работе с одаренными детьми, с теми, в ком с детства природа заложила определенные возможности, определенные способности. И если их реализовать, для страны это будет здорово", - отметил Слуцкий.

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