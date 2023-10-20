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Названо предполагаемое место содержания заложников ХАМАС

09:19
  • пятница
  • 20 октября 2023

По последним данным, в плену у боевиков более 200 человек

Боевики ХАМАС за последние годы усовершенствовали сеть туннелей под сектором Газа. Общая длина подземного лабиринта, который еще называют "Метро Газы", составляет примерно 800 километров. Именно там ХАМАС и может удерживать заложников, пишет американская The Wall Street Journal.

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Эксперты отмечают, что туннели могут дать преимущество боевикам ХАМАС во время возможной наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа. Некоторые подземные ходы вырыты на глубине более 60 метров, они способны выдержать бомбардировку. Многие туннели хорошо оборудованы: там есть электричество и склады с припасами и оружием.

По последним данным, озвученным представителями израильской армии, число удерживаемых боевиками ХАМАС заложников достигло 203 человек. В их числе есть и российские граждане.

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