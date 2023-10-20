Собянин рассказал об итогах благоустройства на юго-востоке Москвы

Обновленные старые и новые общественные пространства дают жителям районов ЮВАО больше возможностей для отдыха на свежем воздухе

Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства на юго-востоке столицы. По его словам, большие работы проведены в сквере у станции метро "Люблино" – это не только излюбленное место отдыха жителей окрестных домов, но и важная транзитная зона к общественному транспорту.

"Обновляя тропиночно-дорожную сеть, сохранили привычные пути к выходам из метро и проложили новые прогулочные маршруты. Вдоль дорожек организовали зоны тихого отдыха с новыми скамейками и крытыми беседками. Реконструировали фонтан – сделали новую облицовку чаши, заменили инженерное оборудование и установили новую подсветку", – написал мэр.

Маленьких детей порадует новая "Аллея сказок" – 25 деревянных фигур персонажей известных детских сказок и мультфильмов: три богатыря, Маша и Медведь, Избушка на курьих ножках, Баба Яга, Колобок и другие герои. Также обновили скамейку примирения. Для активного отдыха обустроили игровые и спортивные площадки.

"Заменили и отремонтировали искусственные покрытия на футбольном поле, баскетбольной и волейбольной площадках. Рядом установили два стола для настольного тенниса. Сделали площадку для воркаута", – добавил Собянин.

Также для интеллектуального отдыха оборудован уголок шахматиста. Помимо этого, новое общественное пространство появилось в районе Люблино на месте пустыря на ул. Маршала Кожедуба.

Также в районе Кузьминки в этом году по просьбам горожан проведены работы на территории Дубовой рощи вблизи Московского губернского театра – знакового для района объекта культуры. В районе Марьино недалеко от станции метро "Братиславская" вдоль ул. Перерва благоустроена Аллея ветеранов. В сквере у д. 5 корп. 1 в 2-м Южнопортовом проезде, расположенном напротив набережной Кожуховского затона, приведены в порядок две детские площадки, там поставили шахматные столы, а в спортивной зоне – столы для игры в настольный теннис.

Кроме того, инфраструктуру парка 850-летия Москвы дополнили новыми возможностями для занятий зимними видами спорта – сделали большой каток с искусственным льдом. Рядом организованы пункт проката и отапливаемая раздевалка. Кроме того, обустроена лыжная трасса длиной 3 км с системой искусственного оснежения.

"Улучшили пешеходную доступность территории, примыкающей к парку "Усадьба Люблино", в частности, работы прошли на ул. Летняя, а также в границах ул. Ейская и ул. Краснодонская. Дополнительно привели в порядок детские и спортивные площадки – сделали новое резиновое покрытие и установили современные игровые комплексы и качели-гнезда. В спортивной зоне организовали воркаут-площадку и поставили уличные тренажеры", – сообщил Собянин.

Также в районе Выхино-Жулебино на месте пустующей территории, которая пролегает между жилым кварталом и природным заказником "Жулебинский", организована площадка для выгула собак.

Мэр заключил, что обновленные старые и созданные новые общественные пространства дают жителям районов ЮВАО еще больше возможностей для отдыха на свежем воздухе.

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