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Собянин: В Москве будет построено и отремонтировано 2 млн кв. м медобъектов

09:57
  • пятница
  • 20 октября 2023

Эффективность лечения в столице значительно выросла

В Москве продолжается системная модернизация здравоохранения. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Чтобы качество лечения с каждым днем только улучшалось, системно модернизируем столичное здравоохранение. Формируем новый медицинский каркас на базе крупных многопрофильных клиник. Изменили принцип оказания медицинской помощи, внедрили единые алгоритмы и стандарты. Эффективность лечения значительно выросла. Также усовершенствовали всю систему онкологической помощи столицы", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мэра, полный цикл онкопомощи москвичи теперь получают на базе пяти современных онкоцентров, а не в разрозненных отделениях, как было раньше.

В 2013 году была запущена "сосудистая сеть", усовершенствована паллиативная помощь, завершается модернизация инфекционной службы. В приоритете повышение качества детской медицинской помощи, в том числе расширение программы скрининга новорожденных и его спектра.
 
Также за пять лет в Москве обновили 40% медицинской инфраструктуры. Капитально отремонтировали больше 40 корпусов больниц, построили несколько крупных медцентров и комплексов.

"Всего, с учетом построенного, возведем 1 млн кв. м новых медобъектов. Столько же – отремонтируем", – подчеркнул Собянин.

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