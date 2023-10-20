Минпромторг подготовил список российских машин для чиновников

В перечне есть и китайский бренд

Российское Министерство промышленности и торговли подготовило список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными служащими. В перечень включены шесть автомобильных брендов: Lada, "Москвич", Aurus, Evolute и УАЗ, а также китайская марка Haval.

Согласно документу, для чиновников рекомендована закупка следующих моделей легковых автомобилей:

Lada Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend.

УАЗ "Патриот", "Пикап", "Профи", "Хантер", "СГР".

Aurus Senat, Komendant.

"Москвич" 3, 3е, 6.

Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY.

Haval Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.

Список будут уточнять и дополнять по мере появления новых российских автомобилей, цитирует сообщение Минпромторга РИА Новости.

Идею пересадить чиновников на машины отечественного производства президент России Владимир Путин объяснил тем, что "мы же развиваем свой автопром. И слава Богу, что все больше и больше развиваем на собственной базе, увеличиваем уровень локализации". Политик призвал брать пример в этом отношении со стран, которые уже пошли по такому пути — в частности, "с партнеров в Индии".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что транспорт, на котором сейчас передвигаются чиновники, никто не будет утилизировать — машины сменят на продукцию российского автопрома, когда они будут изношены.

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