Политик утверждает, что такие средства уже выделены Киеву, но это неправда

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с утверждением, что ЕС выделил Киеву свыше 50 млрд долларов инвестиций, что не соответствует действительности, так как выделение средств еще не было утверждено Евросоветом.

Как указывает ТАСС, предложенная Еврокомиссией 20 июня программа бюджетной помощи Украине на период с 2024 по 2027 годы до сих пор не утверждена странами Евросоюза в Европейском совете — а значит, фактически ее нет.

Это не помешало фон дер Ляйен заявить, что Евросоюз лидирует в сфере инвестирования в Украину с более чем 50 млрд долларов, которые Киев получит в ближайшие четыре года.

Ранее сообщалось, что европейские дипломаты в частных беседах жалуются, что фон дер Ляйен часто выходит за рамки своих должностных обязанностей — глава Еврокомиссии, по их словам, ведет себя, как королева.

До того лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал фон дер Ляйен за обвинение России в применении ядерного оружия против мирных жителей Японии в 1945 году. Филиппо назвал это попыткой манипулировать общественным мнением и потребовал "избавиться" от такого некомпетентного политика, как Урсула фон дер Ляйен.

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