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Грузия подготовилась к локальной ядерной войне

09:54
  • пятница
  • 20 октября 2023

Правительство разработало специальный план

Власти Грузии готовятся к возможному применению ядерного оружия в регионе. Правительство разработало специальный план на случай ядерной войны, сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье". В плане Тбилиси прописал шаги для каждого грузинского ведомства, заявил глава Службы государственной безопасности республики Григол Лилуашвили.

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По данным главы СГБ, Минздрав уже составил список медикаментов", которые во время ядерной войны распределят среди населения. Ведомство также прописало алгоритм скорой медицинской помощи пострадавшим.

Лилуашвили признал, что в случае прямого удара ядерным оружием по Грузии никакие укрытия не помогут. Поэтому властям необходимо проводить умеренную, прагматичную политику - как внутри страны, так и за рубежом.

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