Грузия подготовилась к локальной ядерной войне

Правительство разработало специальный план

Власти Грузии готовятся к возможному применению ядерного оружия в регионе. Правительство разработало специальный план на случай ядерной войны, сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье". В плане Тбилиси прописал шаги для каждого грузинского ведомства, заявил глава Службы государственной безопасности республики Григол Лилуашвили.

По данным главы СГБ, Минздрав уже составил список медикаментов", которые во время ядерной войны распределят среди населения. Ведомство также прописало алгоритм скорой медицинской помощи пострадавшим.

Лилуашвили признал, что в случае прямого удара ядерным оружием по Грузии никакие укрытия не помогут. Поэтому властям необходимо проводить умеренную, прагматичную политику - как внутри страны, так и за рубежом.

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