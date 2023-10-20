ФСБ изъяла 352 единицы оружия за два месяца

Преступники действовали в 38 регионах России

ФСБ вместе с МВД и Росгвардией пресекла преступную деятельность 119 подпольных оружейников в 38 регионах России.

В августе - сентябре из незаконного оборота были изъяты 352 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По адресам проживания нелегальных оружейников проведены обыски и следственные действия.

Также силовики пресекли деятельность 42 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

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