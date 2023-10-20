Аббас отказался разговаривать с Байденом во время его визита в Израиль

Об этом рассказали информированные источники

Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора с президентом США Джо Байденом во время визита американского лидера в Израиль 18 октября. Об этом рассказал информированный источник.

По словам собеседника радио Kan, Вашингтон предпринял попытку организовать телефонный разговор между двумя лидерами 18 октября, но Аббас отклонил эту просьбу.

При этом контакты между Палестиной и США сохраняются.

Ранее источники заявили, что роль и влияние Вашингтона в палестино-израильском конфликте "глубже и сильнее", нежели прежде. В итоге израильская операция может начаться позже и занять более продолжительное время.

Однако заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов отметил, что США "являются эффективным дестабилизатором региона, и хаос все в большей степени становится неуправляемым".

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