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Аббас отказался разговаривать с Байденом во время его визита в Израиль

10:33
  • пятница
  • 20 октября 2023

Об этом рассказали информированные источники

Лидер Палестины Махмуд Аббас отказался от телефонного разговора с президентом США Джо Байденом во время визита американского лидера в Израиль 18 октября. Об этом рассказал информированный источник.
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По словам собеседника радио Kan, Вашингтон предпринял попытку организовать телефонный разговор между двумя лидерами 18 октября, но Аббас отклонил эту просьбу.

При этом контакты между Палестиной и США сохраняются.

Ранее источники заявили, что роль и влияние Вашингтона в палестино-израильском конфликте "глубже и сильнее", нежели прежде. В итоге израильская операция может начаться позже и занять более продолжительное время.

Однако заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов отметил, что США "являются эффективным дестабилизатором региона, и хаос все в большей степени становится неуправляемым".

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