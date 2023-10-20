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ВСУ применили химоружие на донецком и артемовском направлениях

10:44
  • пятница
  • 20 октября 2023

Боеприпасы сбрасывают с беспилотников

Киевский режим продолжает использовать химическое оружие против российских войск. В последние несколько раз начиненные химией боеприпасы ВСУ применяли под Донецком и в районе Артемовска, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

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По данным Гагина, такие боеприпасы ВСУ, в основном, сбрасывают с беспилотников. В недавних инцидентах симптомы отравления были более ярко выражены, заметно серьезнее и быстрее проявляются, сказал советник.

Гагин пояснил, что бойцы рассказывают о специфическом запахе в воздухе, после которого наступают сильные приступы удушья, тошнота, головокружение и боль в глазах. Это говорит о том, что используется хлорпикрин. ТАСС напоминает, что ранее сообщалось о применении ВСУ химоружия при обстреле российских позиций под Горловкой, а в конце мая - на запорожском направлении.

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